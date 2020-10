SF's Trine Torp håber, at partiet kan komme igennem med ønsket om at afsætte 750 millioner kroner til oprensning af giftgrunde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

SF: Nu skal Collstrup-grund renses

I årevis har politikere og eksperter diskuteret en oprensning af de 10 mest forurenede grunde i Danmark, herunder Collstrup-grunden i Hillerød. Men nu er tiden kommet til at handle, mener både De Radikale, Venstre og SF.

06. oktober 2020

SF har et forslag med til de kommende finanslovsforhandlinger, hvor partiet vil afsætte 750 millioner kroner til en oprensning af den såkaldte generationsforurening.

- Det store problem har været, at regionernes økonomi til oprensning af giftgrunde ikke har kunnet tage de store giftgrunde som Collstrup-grunden. Det må være en statslig opgave, og derfor bliver det også kaldt generationsforurening. Vi får ikke løst dem alle på et år, men ved at afsætte penge må vi tage dem i prioriteret rækkefølge, og på et tidspunkt er vi så i mål, siger Trine Torp, der er valgt til Folketinget for SF i Nordsjællands Storkreds.

Flere presser på Hun håber, at partiet denne gang kan lægge det fornødne pres med hjælp fra andre partier.

- Jeg synes, at SF har stået meget alene. Ved sidste års finanslovsforhandlinger kæmpede vi også for at få sat penge af til generationsforureninger, men det lykkedes ikke. Jeg ved, at vores formand er meget optaget af det, og det er et ret centralt krav ved finanslovsforhandlingerne, siger Trine Torp.

Hun skal dog ikke spejde længe efter opbakning. I går offentliggjorde Venstre, at de vil fremsætte et beslutningsforslag om at afsætte 250 millioner kroner i 2021 til oprensning. Samtidig har partiet kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd i dag.

Også De Radikale vil se handling, fortæller Kristian Heegaard, der er valgt for partiet i Nordsjællands Storkreds.

- Vi kan ikke blive ved med at sige, at det gør vi næste gang, og derfor står også på vores grønne dagsorden, siger Kristian Hegaard.

