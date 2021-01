S-spidskandidat på plads mandag

Socialdemokratiets nuværende gruppeformand i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj, er eneste kandidat til at blive partiets spidskandidat til regionsvalget til efteråret

Fristen for at stille op som partiets spidskandidat udløb den 1. januar, og på et kandidatudvalgsmøde mandag eftermiddag vil Lars Gaardhøj som eneste kandidat til posten, blive godkendt af udvalget.