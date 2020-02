Rygestop-aftale er kun en del af indsats mod tobak

- Det er en velafprøvet metode, som de fleste regioner har været i gang med et par år, og vi ved det fungere godt andre steder, fortæller forebyggelseskonsulent Matilde Powers, Region Hovedstaden. Hun er tovholder på den handleplan, som Region Hovedstaden er ved at indgå aftale om med de 29 kommuner i regionen. Indstillingen om samarbejdsaftalen blev tiltrådt for nylig i hovedstadskommunernes samarbejdsorganisation KKR og skal nu behandles i de enkelte kommuner.

At sundhedspersonalet på hospitalerne i Region Hovedstaden nu skal screene patienternes rygevaner og kunne henvise til et rýgestopkursus i patientens hjemkommune er ikke en fremgangsmåde, der er opfundet i Region Hovedstaden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her