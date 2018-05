Rygeforbud uden virkning på hospital

Men patienter og pårørende har set stort på forbuddet - og nu stilles der rygepavilloner op på hospitalet, i håb om at rygerne vil benytte dem - i stedet for at ryge og skodde smøger rundt omkring på matriklerne.

- Problemet er, at vi trods det nuværende forbud har et meget stort svineri med skodder uden for alle indgange. Vi kan ikke få folk til at lade være med at ryge, hvilket er til gene for personale og de ikke-rygende patienter. Derfor etablerer vi tre rygeområder, to i Hillerød ved hospitalets hovedindgang og ved akutmodtagelsen og et i Frederikssund ved hovedindgangen, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth til Frederiksborg Amts Avis.