To mænd røvede onsdag aften 7-Eleven ved Kokkedal Station.

Røveri mod 7-Eleven

To mænd begik onsdag aften klokken 23.05 røveri mod 7-Eleven på Kokkedal Station, oplyser Nordsjællands Politi.

Her passede de den 24-årige medarbejder op, da hun forlod forretningen og fik hende til at låse døren op og slå alarmen fra. Inde i forretningen stjal mændene kontanter og tobaksvarer, hvorefter de forlod stedet. De to mænd beskrives som A: mellemøstlig af udseende, 175-180 cm. høj, ca. 19-20 år, almindelig af bygning og iført mørkt tøj og sort mundbind, han talte dansk uden accent. B: mellemøstlig af udseende, 175-180 cm. høj, ca. 19-20 år, spinkel af bygning, mørkt skæg, iført mørkt tøj, sort mundbind og medbragte en sort rygsæk, han talte dansk uden accent.