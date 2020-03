Du kan klikke på chatrobotten fra både mobiltelefon og via pc.

Robot skal aflaste telefonerne

I Region Hovedstaden er der nu hjælp fra en chatrobot, hvis man vil have svar på spørgsmål om ens symptomer kan stamme fra coronavirusset. Chatrobotten, der ligger til højre i skærmen på Region Hovedstadens hjemmeside, regionh.dk, blev lanceret i går søndag på Twitter.

Når man som sygdomsramt klikker på robotten, så præsenterer den sig med ordene: »Hej, jeg er et lille program, der skal hjælpe dig igennem en vurdering af mulige coronavirus-symptomer, og hvordan du skal forholde dig...«

Robotten gør samtidig opmærksom på, at den ikke kan erstatte professionel sundhedsfaglig rådgivning, diagnosticering eller behandling , men at man skal ringe 112, hvis man er akut syg eller i livstruende tilstand.

Hvis man fortsætter med chatrobotten, så bliver man spurgt nærmere om sine symptomer og om man tilhører den særlige sårbare gruppe. Hvis symptomerne giver smerter og vejrtrækningsproblemer eller hvis de er forværret over tid, så henviser robotten til 1813, hvis ens svar viser, at man har få symptomer, så er meddelelsen fra robotten, at man skal blive hjemme, indtil man er symptomfri.