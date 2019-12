Syv partier vil skrinlægge planer om motorvej igennem Nordsjælland. Foto Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Ring 5 forslag er nu fremsat

Nordsjælland - 13. december 2019 kl. 11:18 Af Jesper Sabroe

Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Nye Borgerlige er nu gået sammen om at få Folketinget til en gang for alle at droppe for planerne om Ring 5 gennem flere naturskønne områder i Nordsjælland.

I praksis fremsættes to beslutningsforslag: Et om at droppe Ring 5 syds nordlige del og et om at droppe den sydlige del.

- Vi skylder naturen, klimaet og de mange berørte borgere at få afklaring om Ring 5. Derfor håber jeg inderligt, at vi denne gang kan samle et politisk flertal om den oplagte beslutning at nedlægge transportkorridoren i Nordsjælland, siger Martin Lidegaard (R), der sammen med Morten Messerscmidt (DF) har samlet partierne om beslutningsforslagene.

Dog har de syv partier ikke flertal for forslaget, da S, V og LA ikke har meldt deres holdning ud.

Martin Lidegaard udtalte for en måned siden, da Frederiksborg Amts Avis omtalte initiativet, at han hæftede sig ved, at Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentsen tidligere på året trak partiets støtte til en Ring 5 motorvej fra Køge over Smørum videre op gennem Nordsjælland.

Han mener, Venstre holdning er et af de nye forhold, som ikke var til stede, da et lignende beslutningsforslag blev behandlet i 2015.

De to beslutningsforslag skal behandles i Folketingssalen i januar.