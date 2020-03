Det ny hospital i Nordsjælland skal stå klar i 2024. Rigsrevisionen mener ikke, at Region Hovedstaden undersøgte konsekvenserne godt nok, da man i 2016 beskar byggeriet. Illustration Herzog og de Meuron/Vilhelm Lauridsen Arkitekter

Rigsrevisionen med kritik af hospitalsbeskæring

Nordsjælland - 03. marts 2020 kl. 12:01 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beslutningsgrundlaget var ikke i orden, da Region Hovedstaden i 2016 reducerede projektet for Nyt Hospital Nordsjælland med 24 ambulatorier og 92 sengestuer. Og hverken landets fem regioner eller Sundheds- og Ældreministeriet har levet op til deres ansvar som henholdsvis bygherre og tilsynsmyndighed, når regionerne undervejs har ændret eller sparet på de i alt 16 nye sygehuse, som er opført med støtte fra statens kvalitetsfond.

Sådan lyder konklusionerne i en rapport fra Rigsrevisionen, der kom sidst i februar måned. På baggrund af rapporten har Statsrevisorerne udtalt, at de ikke er tilfredse med, at hverken regionerne eller Sundheds- og Ældreministeriet fuldt ud har forholdt sig til konsekvenserne af ændringerne i sygehusbyggerierne.

Staten giver i alt 25 milliarder i tilskud til de 16 byggerier, som har et samlet budget på 42 milliarder kroner.

Når det gælder Nyt Hospital Nordsjælland, så er det Rigsrevisionens opfattelse, at da man i 2016 besluttede at skære 24 ambulatorier og 92 sengestuer ud af projektet for at overholde den samlede økonomiske ramme for byggeriet, så var der tale om en forholdsvis omfattende ændring i antal sengestuer og ambulatorierum.

Når Region Hovedstaden i beslutningsgrundlaget samtidig forudsætter at kunne opnå en gennemsnitlig indlæggelsestid, som er den laveste blandt alle kvalitetsfondsprojekterne, og en belægningsprocent, som er højere end den, Ekspertpanelet anvendte i sine vurderinger af ansøgningerne om tilskud til byggerierne, finder Rigsrevisionen, at vurderingen af konsekvenserne burde have været grundigere underbygget.

Rigsrevisionen finder det dog positivt, at Region Hovedstaden har besluttet efterfølgende at igangsætte en analyse af kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland.

I den forbindelse vil man vurdere, om det kræver yderligere tiltag end de allerede igangsatte at sikre tilstrækkelig kapacitet. Blandt andet undersøges det, om to kommende sundhedshuse kan lette presset ved at tage en del af ambulatoriepatienterne fra det ny hospital.

Eller at for eksempel borgerne i Hørsholm kommune skal høre til Gentofte og Herlev Hospital i stedet for Nordsjællands Hospital.

Det er dog Rigsrevisionens opfattelse, at analysen burde have været foretaget, inden ændringen blev gennemført.

Det fremgår af Rigsrevisionens rapport, at Region Hovedstaden er uenig i, at ændringernes konsekvenser ikke er tilstrækkeligt underbyggede.