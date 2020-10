Frank Jensens farvel til overborgmesterposten har banet vejen for et kampvalg til posten som socialdemokratisk kandidat ved det kommende kommunalvalg i 2021. Udover Sophie Hæstorp Andersen (foto) har tidligere folketingsmedlem og tidligere medlem af Københavns borgerrepræsentation, Mette Reissmann, meldt sit kandidatur .

Regionsformand vil være overborgmester

I flere dage har Sophie Hæstorp Andersen (S) været nævnt som et oplagt bud på en spidskandidat ved kommunalvalget i København. Nu melder hun sig officielt på banen i jagten på at bevare overborgmesterposten på socialdemokratiske hænder. Det skriver Dagbladet Politiken.

46-årige Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Region Hovedstaden, bekræfter sit kandidatur over for avisen.

Sophie Hæstorp Andersen en længere karriere som folkevalgt bag sig. Hun blev valgt til Folketinget for første gang i 2001, da hun var 27 år. Hun røg ud ved valget i 2005, men kom siden med på et afbud, da Pia Gjellerup nedlagde sit mandat i 2007. Ved valget senere samme år blev Hæstorp Andersen valgt på ny. I 2014 udtrådte hun af Folketinget for at blive formand for regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor hun sidder i dag.