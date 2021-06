Se billedserie Sophie Hæstorp Andersen (S) stopper som regionsrådsformand med udgangen af juli og kandideret til posten som Københavns Overborgmester. Foto Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Regionsformand tilbagebetaler penge og dropper netværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Regionsformand tilbagebetaler penge og dropper netværk

Nordsjælland - 02. juni 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) tilbagebetaler nu 18.000 kroner, som hun har modtaget for at facilitere fem netværksmøder om fremtidens digitale sundhedsvæsen. Samtidig dropper hun videre medvirken i netværket, som er et forum for nøgleaktører og ledere fra den private, kommunale og regionale sektor, der arbejder med sundhed, digitalisering og sundhedsteknologiske løsninger.

Det fremgår af et svar fra regionens administration til regionsrådsmedlem Karin Friis Bach (B), der havde stillet spørgsmålet, om hvorvidt regionsrådsformanden i sin formandsperiode har anvendt regionens medarbejdere til at hjælpe sig i forbindelse med opgaver, som hun har modtaget betaling for privat eller til sit parti.

Ingen hjælp til private formål Regionens administration må ikke hjælpe formanden med opgaver af privat eller partipolitisk karakter. Der arbejdes efter en retningslinje, hvor formandens forkontor alene kan forestå koordination med formanden eller de ansvarlige for et privat eller partipolitisk arrangement omkring planlægning af tidspunktet og registrering i formandens kalender. Denne koordination og registrering er nødvendig for at sikre, at formandens dag er sammenhængende, og at hun er i stand til at varetage sine regionale forpligtelser, fremgår det af svaret

Ét tilfælde Karin Friis Bachs spørgsmål udløste en gennemgang af Sophie Hæstorps formandskalender med henblik på at afdække, om der trods retningslinjerne er tilfælde, hvor medarbejdere har hjulpet formanden i forbindelse med private og partipolitiske arrangementer.

- Gennemgangen har vist, at der er ét tilfælde, hvor formanden har modtaget bandet andet faglige input til en aktivitet, som der har hersket tvivl om var af privat eller regional karakter. Der er ikke eksempler på, at formanden har modtaget hjælp til partipolitiske aktiviteter, hedder det i redegørelsen.

Privat bijob Sophie Hæstrop Andersen har nemlig fungeret som facilitator i et Samuelsen-netværk om digital sundhed. Formanden har deltaget i fem netværksmøder. Emnet for netværket er »Hvordan ser fremtidens digitale sundhedsvæsen ud?«, og netværket samler nøgleaktører og ledere fra den private, kommunale og regionale sektor, der arbejder med sundhed, digitalisering og sundhedsteknologiske løsninger. Digitalisering er et af regionens Fem Fælles Fokusområder, og netværket er derfor meget relevant at deltage i og være med til at facilitere som formand for regionsrådet, lyder vurderingen fra administrationen, der oplyser formanden om, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at hun kan facilitere sådan et netværk og modtage honorar for det. Men administration informerer ikke formanden om, at der i så fald ville være tale om et privat bijob, som administrationen ikke kan yde bidrag til.

Fejl i rådgivning - Dele af administrationen har heller ikke været opmærksom på dette og har efterfølgende ydet assistance til nogle af møderne i netværket i form af en drejebog, deltagerliste og eventuelt faglige bemærkninger. Dette er sket med udgangspunkt i netværkets ubestridte faglige relevans og altså uden at man har forholdt sig til, om formanden deltog som privatperson eller regionsrådsformand. Der er således tale om en klar og beklagelig fejl i rådgivningen og betjeningen af regionsrådsformanden, hedder det i svaret til Karin Friis Bach.

Efterfølgende har Sophie Hæstorp Andersen valgt at tilbagebetale det samlede honorar på 18.000 kr. Formanden har også valgt at stoppe sin aktivitet i netværket indtil administrationen kan give et klart svar på, under hvilke vilkår en formand for et regionsråd kan deltage, herunder facilitere aktiviteter i et fagligt netværk. Reelt vil formanden ikke deltage i flere netværksmøder i sin tid som formand for regionen. Administrationen har som udløber af sagen taget initiativ til at spørge Ankestyrelsen om og under hvilke vilkår regionsrådsmedlemmer, herunder formænd, kan deltage i, herunder facilitere, fagligt relevante netværk

Gør ikke mere Karin Friis Bach fortæller til Frederiksborg Amts Avis, at hun havde fået en oplysning om Sophie Hæstorps medvirken i netværket og følte sig forpligtet til at undersøge den.

- Det er nu gjort. Og jeg har fået et svar, som jeg er tilfreds med, og ikke vil gøre mere ved. Jeg kender Sophie som en hæderlig og ordentlig politiker, og jeg er glad for vores samarbejde. Jeg betragter sagen som en enkeltstående svipser, som kommer af dårlig rådgivning, siger hun.