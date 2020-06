Region Hovedstaden vil kortlægge, hvilke metoder der eksisterer i dag - og i nær fremtid - for at få bugt med generationsforureningen på Collstrop-grunden ved Esrum Sø. Her gammelt luftfoto af Colstrupgrunden. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek, Luftfotosamlingen

Region vil være klar til at rense Collstrop-grund

Nordsjælland - 16. juni 2020 kl. 04:05 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Hovedstaden har netop igangsat en udredning af, hvilke afværgeløsninger der i dag vil kunne anvendes på Collstrop grunden ved Hillerød, hvor der er en omfattende forurening med tungmetallerne arsen, kobber og krom.

Under ledelse af rådgivningsfirmaet Cowi og medvirken af amerikanske GeoSyntic samt GEUS og universitetsforskere skal der til efteråret ligge en rapport klar, der anviser, hvilke oprensningsmetoder der kan komme i spil, samt et overslag over priser.

Regionen vil med nye undersøgelse være helt klar til at påbegynde oprensningen, hvis der kommer statslige midler.

- Danske Regioner har i løbet af det sidste halve års tid været i dialog med Miljøministeren om en særlig indsats i forhold til de store generationsforureninger, herunder den ekstra finansiering fra staten, som regionerne mener er nødvendig for at kunne gøre noget ved generationsforureningerne. Med resultatet af den igangværende udredning vil Region Hovedstaden være parat til at handle, når vi - forhåbentlig snart - får flere økonomiske midler fra staten til at håndtere generationsforureningerne, siger Kim Rockhill, formand for Klima- og Miljøudvalget i Region Hovedstaden.

Et enigt Folketing stemte fornylig for, at der hurtigst muligt skal findes penge til de ti generationsforureninger landet over, hvoraf Collstrop-grunden ved Hillerød én af dem.