Med i regionsrådets vedtagelse er, at skulle der opstå et økonomisk råderum, så skal halvtimesdriften på 390R, der kører mellem Helsingør og Helsinge via Gurre, Tikøb og Esrum, søges genoprettet ved først givne lejlighed. Foto Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Region vedtog spareplan for bus og tog - med elastik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Region vedtog spareplan for bus og tog - med elastik

Nordsjælland - 22. maj 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom et flertal i Region Hovedstaden i den forløbne uge vedtog at skære for 15 millioner kroner kørsel med bus og tog fra 2021, så vil en del af besparelserne blive udskudt - eller måske formindsket.

Forklaringen er regionens administration først skal have en snak med de kommuner, som regionalt betalte bus og tog kører gennem dem - og hvis borgere derfor rammes af spareplan. Og så har regionen afsat en pulje på 20 millioner kroner - uforbrugte midler fra andre steder på budgettet for regional udvikling - til at udskyde en del af besparelsen. En del af besparelserne vil således først træde i kraft, når kontrakten med de busselskaber som kører ruterne, løber ud.

- For eksempel vil en besparelse på bus 380R og 390R først træde i kraft i 2023. VI skal nu i dialog med de kommuner, som bliver berørt, for at høre om de vil overtage hele eller dele af driften, når den regionale finansiering ophører, siger Jens Mandrup (S), formand for regionsrådets trafikudvalg.

Ved regionsrådets møde forleden forklarede regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), at dialogen med kommunerne skal afsluttet, så alle aftaler kan falde på plads inden sommerferien.

Den konservative Christoffer Buster Reinhardt glædede sig over, at det var lykkedes at nå en løsning, hvor en massakre på den regionale trafikbetjening blev afværget. I det oprindelige sparekatalog vil størstedelen af besparelsen være sket i Nordsjælland, nu er en del af besparelsen rykket til byer som Gladsaxe og Ballerup.

- Samtidig dækker det her jo over, at vi tilfører 10 millioner kroner ekstra til den kollektive trafik. Budgettet for regionens kollektive trafik bliver 10 millioner kroner dyrere i 2021 end i år. Så vi binder stadig penge på ryggen af hver eneste passager, der bruger den kollektive trafik, sagde han på mødet.

I Nordsjælland betyder vedtagelsen, at buslinjerne 3809R og 390R kun får halvtimesdrift i myldretiden og ellers timedrift, at lokalbanen Lille Nord får reduceret trafikken weekend+aften og at Gribskovbanen går til timedrift også om lørdagen. Bus 55E fra Allerød over Værløse til Ballerup vil kun køre i myldretiden og at der skal færre afgange på 40E og 400S, dog sådan at trafikbetjeningen på strækningen mellem DTU og Skodsborg station får samme omfang som i dag.

Med i vedtagelsen er, at skulle der opstå et økonomisk råderum, så skal halvtimesdriften på 390R søges genoprettet ved først givne lejlighed.