Region på storindkøb efter værnemidler til hele landet

Nordsjælland - 15. april 2020 kl. 17:17 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er ude i nogle meget store strategiske indkøb, hvor vi har lagt meget store ordrer på millionvis af værnemidler ud på markedet. Målet er, at vi kan dække både det aktuelle behov seks måneder frem og få opbygget et lager til yderligere seks måneder. Det siger koncerndirektør Jens Gordon Clausen, Region Hovedstaden, som skal stå i spidsen for regionens indsats for at sikre nok værnemidler og udstyr til det danske samfund i forbindelse med den globale udbredelse af Covid-19.

Rift om varerne Corona-krisen har betydet, at markedet for værnemidler, testudstyr og andet kritisk udstyr er ekstremt presset og uforudsigeligt. Hospitaler, regioner, stater og lande er alle på markedet samtidig efter de samme varer. Der er rift om produkter som hånddesinfektion, masker, kitler og visirer på verdensmarkedet. Værnemidler som er vigtige for læger, sygeplejersker, plejepersonale og andre - inklusiv fødevareindustrien.

Den globale efterspørgsel påvirker både pris og leveringssikkerhed. Som et modsvar vil myndighederne herhjemme nu samle købekraften - på tværs af sektorer - i store strategiske indkøb.

Region Hovedstaden har efter aftale med de fire øvrige regioner og de statslige myndigheder påtaget sig opgaven med at købe værnemidler og andre kritiske varer på vegne af hele landet. Regionsrådet gav tirsdag på et ekstraordinært møde regionens administrationen den nødvendige opbakning til at løfte opgaven - og lov til at lægge ud for indkøbene.

I fællesskab Konkret har regionsrådet givet koncerndirektør Jens Gordon Clausen opbakning til rollen som indkøber på vegne af hele landet.

Det er dog ikke en regning, som Region Hovedstaden selv kommer til at hænge på, men penge regionen lægger ud. Det er aftalt mellem regionerne og regeringen.

- Værnemidler er essentielt for de medarbejdere, der står i frontlinjen og behandler syge med COVID-19. Derfor er jeg stolt af, at vi i Region Hovedstaden kan påtage os det ansvar, det er, at stå for indkøb af tilstrækkelige værnemidler og andet kritisk udstyr til Danmark. Coronakrisen kan kun løses i fællesskab, og det er derfor vi i dag har sagt ja til denne opgave i regionsrådet, udtaler regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen i forbindelse med beslutningen.

Jens Gordon Clausen fortæller, at opgave skal udføres i tæt koordination med både kommuner, staten og industrien. Og efter en flersidig strategi.

Et ekstra lag - Allerede i dag er de alle de regionale og kommunale indkøbsfunktioner i gang med at skaffe værnemidler. Det arbejde skal fortsætte, men vi lægger et ekstra lag på i form af nogle meget store strategiske ordrer, hvor det er Region Hovedstaden der driver indkøbene. Vi skal have gang i - og er i gang med - at etablere en pibeline fra producenterne af udstyr, så vi kan få fyldt op til et halvt års forbrug. På den måde skal vi kunne forsyne hospitaler, de private praksis, plejehjem med mere, fortæller Jens Gordon Clausen.

Luftbro I forvejen samarbejder Region Hovedstaden med Mærsk om en luftbro fra Kina til Danmark og sammen med den nationale operative stab, NOST, etableres en luftbro i samarbejde med DSV, det dansk-stiftede globale transportfirma.

- Når vi lægger meget store ordrer ud, så skal vi sikre os, at der er folk på jorden, som kan køre helt ud til fabrikkerne og hente produkterne. På den måde kan vi fjerne riskoen for, at varerne pludselig forsvinder et andet sted hen, siger Jens Gordon Clausen.

Dansk produktion Det tredje ben i strategien, udover de strategiske indkøb og sikring af transporterne til Danmark, er at få sikret den indenlandsk produktion af værnemidler som eksempelvis plastvisirer, engangshandsker og håndsprit.

- VI skal også sørge for, at der er en indenlandsk forsyningskæde, som kan få de nødvendige råvarer. Også her i tæt samarbejde med industrien, de andre regioner og statslige myndigheder.

- Det er et overophedet marked. Mange lande efterspørger meget store mængder og alle har en mangedobling af forbruget af værnemidler. Efterspørgslen er steget gavldigt og markedet er helt anderledes med højere priser. Vi må også søge nye leverandører, og derfor skal vi også have sat en kvalitetssikring op, som sikrer, at produkterne er sikkerhedsmæssigt i i orden. Og samtidig skal vi være hurtige til at slå til å markedet, siger Jens Gordon Clausen, der er forsigtig optimist.

- Vi har været i gang et stykke tid. Og hvor vi i starten var meget bekymrede over, om vi have nok af de her værnemidler, så tegner det lige nu lysere, selvom vi ikke har til mange ugers forbrug. Sigtemålet med seks måneders forbrug og et tilsvarende lager skal øge den sikkerhed, siger han.