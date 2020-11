Artiklen: Region har brugt millioner på at beskytte værnemidler

Region Hovedstaden har brugt 15 millioner kroner på at hyre vagter på sygehuse for at forhindre tyveri af værnemidler.

Nye tal viser, at det er et rekordstort beløb blandt de forskellige regionerne.