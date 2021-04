Regeringen foreslår motorveje til både Hillerød og Frederikssund

Alt tegner til, at Hillerød-motorvejen langt om længe bliver forlænget og kommer helt til Hillerød. I dag slutter motorvejen i Allerød og bliver herfra til motortrafikvej. Regeringen præsenterer torsdag sit udspil til en ny infrastrukturaftale, og her er 1,3 milliarder kroner øremærket til både at forlænge motorvejen fra Allerød til Hillerød og udvide den eksisterende del af motorvejen mellem Gladsaxe og Bagsværd. Det oplyser TV2, der har fået indblik i udspillet.

Dertil foreslår regeringen at lave en såkaldt VVM-undersøgelse af strækningen mellem Bagsværd og Farum, så denne del på et senere tidspunkt også kan blive udvidet. Desuden rummer udspillet i følge DR også støjreducerede asfalt og flere kilometers støjskærm.

Kilder har over for Frederiksborg Amts Avis oplyst, at udspillet også rummer en motorvej til Frederikssund, men de nærmere detaljer og tidsplan kendes ikke før planen præsenteres i dag kl. 12. Herefter skal regeringen forhandle en aftale på plads med et flertal i Folketinget, hvor der på forhånd kan forventes støtte fra blå blok.