Det tværkommunale Rådgivnings- og Aktivitetscenter - Demens Venligt Nordsjælland som dækker Allerød, Helsingør og Hillerød kan nu fortsætte driften

Send til din ven. X Artiklen: Redningskrans til lokalt demens-tilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redningskrans til lokalt demens-tilbud

Nordsjælland - 22. november 2019 kl. 16:08 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance har torsdag indgået aftale om udmøntning af satspuljereserven for 2020-2023.

Der er aftalt en fordeling af reserven på samlet 244,4 mio. kr. til demensområdet. Venstre havde i sit finanslovsudspil imidlertid lagt op til at afsætte 560 mio. kr. over fire år, mens regeringen i sit satspuljeforslag kun havde foreslået 100 mio. kr. over fire år, skriver Venstre i en pressemeddelelse..

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, glæder sig over, at der også er blevet penge til at videreføre de 13 rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte og deres pårørende rundt i landet.

13 centre - Det glæder mig blandt andet rigtig meget, at Rådgivnings- og Aktivitetscenter - Demens Venligt Nordsjælland, der er et tværkommunalt tilbud, som dækker Allerød, Helsingør og Hillerød Kommuner, kan fortsætte. Vi har i aftalen sørget for, at der er afsat 52 millioner kroner til at fortsætte de 13 landsdækkende centre, hvor personer, der har demens tæt inde på livet, kan få støtte og rådgivning, siger hun.

Med aftalen afsættes penge til flere aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, flere penge til at forebygge misbrug af antipsykotisk medicin, videreførelse af demensrejsehold samt mere specialiserede og tværfaglige udredningsenheder.

Hjertesag - Det har været en hjertesag for os at få afsat tilstrækkelige midler til at kunne videreføre den demenshandlingsplan, som Venstre-regeringen lancerede i efteråret 2015 med 23 konkrete initiativer og tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, pointerer Venstres social- og indenrigsordfører, Anni Matthiesen.

Det skønnes, at knap 90.000 borgere over 60 år er ramt af demens. Antallet er formentlig langt højere, fordi mange ikke bliver udredt for deres sygdom. Derudover er op imod 300.000-400.000 personer i Danmark nære pårørende til en person, der lider af en demenssygdom.