Redningsforsøg for Arresøs fiskerihistorie

Dagen før statsminister Mette Frederiksen tilbage i marts måned tonede frem på tv-skærmen og lukkede landet ned, blev en ny forening stiftet vest for Arresø.

»Foreningen Bevarelse af Ågabet« nåede lige at holde stiftende generalforsamling.

- Men vi har ikke kunnet samles for at konstituere en bestyrelse, forklarer foreningens valgte formand, Mike Brammer, Frederiksværk.

Det forhindrer dog ikke, at foreningen har startet arbejde med at finde en løsning for erhvervsfiskeriet i Arresø og de bygninger ved Ågabet, som er knyttet til fiskeriet. Arresø er det eneste sted i landet, hvor der endnu drives erhvervsfiskeri i ferskvand.

Både Halsnæs kommune og mange lokale kræfter ønsker at bevare bygningerne - og helst også traditionen med erhvervsfiskeri i Arresø.

- Naturstyrelsen har besluttet, at fiskeriet skal stoppe, og der ligger en forpligtelse for fiskerne at rive bygningerne ned, når de stopper. Vi synes det vil være synd at rydde Ågabet, for det er en kulturarv, som knytter sig til Frederiksværks historie. Bygningerne repræsenterer en kulturarv for Frederiksværk, Vi synes bygningerne sagtens kan bruges til noget andet. Hvad enten det er undervisning, museum, eller et sted skoler og institutioner kan bruge som et formidlingssted, siger Mike Brammer. Han sidder i øvrigt også i bestyrelsen og er kasserer i Turbinehusets Venneforening. Turbinehuset ligger i centrum af Frederiksværk og generede i 1930'erne og frem energi til industrivirksomheder i byen.

- De to steder hænger sammen, da de begge ligger ud til den kanal, som byen skylder sin eksistens, siger han.

Mike Brammer er i øvrigt også forbundet med Ågabet via sin familiehistorie.

- Min tipolderfar fik i 1897 fiskeretten i Arresø som den første rigtige erhvervsfisker. Før det havde fiskerettighederne været uddelt til omkringboende bønder. Det var ham, som satte sandart ud i Arresø. Han havde ålekvaser sejlende rundt i danske og svenske havne for at købe ål, som blev sat ud i hyttefade i åen. Her var der isfrit, hvilket betød, at han kunne sælge frisk ål hele året rundt. Hos svenskerne fandt han ud af, at sandarten ar en fin spisefisk, og han satte gang i udsætning og fiskeri efter sandarten i Arresø. Og så solgte han fisken til svenskerne, for der var og er ikke dens amme tradition for at spise ferkskvandsfisik i Danmark, fortæller Mike Brammer.

Fiskeriet fortsatte i familien i et par generatioer. Men i 1980'erne kom fiskeriet i udbud og røg over til den Gilleleje-fiskerfamilie, som driver fiskeriet den dag i dag.

- Min far og jeg ville gerne have budt på rettighederne, men man skulle være erhvervsfisker for at byde, og vi var blot fiskehandlere, fortæller han.

Den ny forening har været i kontakt med Naturstyrelsen, hvor man er meget opsatte på at finde en løsning. Det forklarer skovrider Jens Bjerregaard, Naturstyrelsen Nordsjælland.

- Vi har netop forlænget tilladelsen til fiskeri med et år frem til årsskiftet, Både fordi der nu er kommet en forening på banen, men også fordi fiskerne netop har været ude i en større udsætning af åleyngel og har haft udgift til det. Det afgørende for os er, at der er nogen, vi kan holde fast på oprydningsforpligtelsen. Så hvis der kommer nogen på banen det vil overtage den forpligtelse, så er vi åbne over for det, siger han.

Også Lokalhistorisk forening for Frederiksværk og Frederiksværk Fugleskydningselskab, der gennem 100 år har holdt den årlige fugleskydning ved Ågabet, står bag den ny forening.