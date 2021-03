Radikale: Slut med krænkelser

- Ofrene for krænkelserne i vores parti kan med rette kræve oprejsning og anerkendelse af, at vi har et problem. Det er vigtigt, at vi på partiets vegne sender en stor undskyldning til de krænkede. Her må jeg sige, at hverken jeg eller partiet har håndteret problemerne ordentligt, og jeg er mere end ærgerlig, at vi ikke har håndteret dette noget før, siger Sofie Carsten Nielsen.