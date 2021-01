Radikal spids går efter formandspost

Karin Friis Bach er søndag genvalgt som spidskandidat for Radikale Venstre i Region Hovedstaden. Det skete på et online opstillingsmøde med 250 deltagere, og Karin Friis Bach er dermed partiets kandidat til regionsrådsformandsposten ved det kommende regionsvalg til november.'

For Karin Friis Bach fylder det sundhedspolitiske en hel del. Hun er i dag 2. næstformand i Region Hovedstaden og medlem af Forretningsudvalget. Derudover er hun formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg samt formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.