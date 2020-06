Ankenævn genoptager ikke sag om Region Hovedstadens råstofplan. Regionens jurister vurderer, om man kan gå rettens vej. HEr et af interesseområderne nord for Bregnerød

Råstofplan lagt i graven

Nordsjælland - 06. juni 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medmindre Region Hovedstaden beslutter at gå til domstolene, så er regionens Råstofplan 2016 definitivt kendt ugyldig og skal behandles påny. Råstofplanen udpeger graveområder og interesseområder for udvinding af grus og sand, og Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendte den tilbage i december 2019.

Nu har ankenævnet afslået Region Hovedstadens anmodning om at genoptage behandlingen af klagesagen, og den afgørelse er endelig.

Det ser formanden for regionens miljøudvalg Kim Rockhill (S) som et problem.

- Lige nu gransker vores jurister sagen for at se, om der er basis for at gå rettens vej. I mine øje er der tale om, at nævnet har ændret retningslinjer for udarbejdelse af råstofplaner med tilbagevirkende kraft. Det er også

et paradoks, at vi skal lave vores plan om, mens de fire øvrige regioner, som har brugt samme procedure som os, ikke skal lave deres planer om. Vi har alle kørt efter ministeriets retningslinjer, siger han.

Ankenævnet har påpeget, at det var en fejl, at regionen ikke foretog en miljøscreening, før man udpegede de interesseområder for eventuel fremtidig råstofudvinding, som kom med i Råstofplanen.

Hvis regionen vælger ikke at gå i retten, så skal man finde en måde både at udarbejde en ny råstofplan 2016 og den Råstofplan 2020, som er under udarbejdelse.

- Så må vi finde en måde at flette de to planer sammen på, siger Kim Rockhill.

I Bregnerød, hvor et stort område nord for landsbyen er udpeget til interesseområde, er der glæde over ankenævnets afgørelse.

- Det er helt fantastisk, at afgørelsen nu er stadfæstes. Det betyder at regionen skal gøre deres hjemmearbejde bedre, før de kan udpege et område til interesseområde, siger Lars Hovgaard, beboer og råstofaktivist i landsbyen.