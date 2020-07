Rådgiver: Din egen økonomi går forud for samfundssind

Det bliver højst sandsynligt ikke de højestlønnede, der lader deres indefrosne feriepenge arbejde til gavn for dansk økonomi. Sådan lyder vurderingen fra to økonomer som Frederiksborg Amts Avis har talt med.

Senest til oktober kan danske lønmodtagere få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge. Formålet er at få danskerne til at bruge flere penge, så de økonomiske konsekvenser af coronakrisen kan afbødes. På landsplan er der store kommunale forskelle på, hvor mange penge, der kan blive udbetalt med de nordsjællandske kommuner i toppen af listen. Her ligger gennemsnittet for feriepengepuljen på 24.557 kroner i Halsnæs Kommune til 41.561 kroner i Gentofte.