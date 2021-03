DF og Radikale kører nu parløb omkring udspillet til en kommende havplan. Blandt andet med fornyet krav om Øresund som marin nationalpark. Foto Allan Nørregaard Foto: Allan N

Send til din ven. X Artiklen: R og DF vil beskytte Øresund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

R og DF vil beskytte Øresund

Nordsjælland - 25. marts 2021 kl. 11:30 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Øresund bør være en marin nationalpark og der skal indføres et forbud mod planlagte udledninger af urenset spildevand i de danske have. Sådan lyder to af de forslag, som Radikale og Dansk Folkeparti har med i et fælles udspil.

- Danmarks havplan skulle for længst have været i høring og genstand for politisk forhandling, men regeringen har hverken spillet ud med nogen plan eller mere specifikke tanker om rammer og mål for havplanen. Derfor fremlægger Radikale Venstre og Dansk Folkeparti nu vores bud på de rammer og mål, som vi mener, at den danske havplan bør bygge på. For vi mener, at det haster med en havplan, både af hensyn til naturen og erhvervslivet, lyder det i en fælles udtalelse fra de nordsjællandske folketingsmedlemmer Martin Lidegaard (R) og Morten Messerschmidt (DF.

Udarbejdelse af havplanen har dog været i gang - koordineret af Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet - siden 2017. En arbejdsgruppe for maritim fysisk planlægning har repræsentanter fra 16 maritime myndigheder i Danmark. og i følge Søfartsstyrelsens hjemmeside, styrelsen sidder som tovholder for arbejdet, forventes høringen af havplanen igangsat i første kvartal 2021, hvilket altså ikke er De to partier ønsker 10 procent urørt hav for at skabe grobund for en rigere biodiversitet og et bedre havmiljø. Det kunne være områder som Kims Top i Kattegat, boblerevområder og rev i Nordsøen.

20 procent skal være bæredygtige havområder med forbud mod bundslæbende redskaber som bomtrawl

- Ved at indføre 10% urørt hav og 20% beskyttede områder, lever vi op til målet i EU's biodiversitetsstrategi for 2030 om 30% beskyttet natur, hedder det i forslaget.

De to partier mener, at Øresund med sin unikke historie er et oplagt valg til et beskyttet område, der samtidig bør omdannes til en maritim nationalpark.

Efter skandalen med urenset spildevand i Øresund i sommeren 2020 har spildevandsudledninger i det danske havmiljø været udsat for massiv kritik. De to partier ønsker at mindske udledningen af kvælstof i havet ved hjælp af et forbud mod planlagte udledninger af urenset spildevand samt skærpede krav til kommunernes mulighed for at give tilladelser til udledninger fra lokale rensningsanlæg, særligt på de tidspunkter af året, hvor der er en ekstra algevækst ved tilførsel af næringsstoffer. Desuden skal der i forbindelse med klimatilpasningsplanerne gives større mulighed for at skabe bassiner og lagerkapacitet til urenset spildevand.