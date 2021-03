Kommende forhandlinger om en plan for de danske have kan bane vej for en marin nationalpark i Øresund, mener DF og R. Foto NCC

Send til din ven. X Artiklen: R og DF med nyt Øresund-udspil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

R og DF med nyt Øresund-udspil

Nordsjælland - 26. marts 2021 kl. 09:22 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Sidste sommer opfordrede samtlige partier uden om regeringen - bortset fra Nye Borgerlige - regeringen til at udarbejde en plan for bedre beskyttelse af Øresund. Endnu er det ikke sket, men de to nordsjællandske folketingsmedlemmer Martin Lidegaard (R) og Morten Messerschmidt (DF) tror nu, at det vil ske. De har netop præsenteret et udspil til en havplan.

Læs også: Derfor en marin nationalpark

- Mit håb er, at de kommende forhandlinger om en bedre beskyttelse af de danske have kan være en motor for at få en marin nationalpark i Øresund - og samtidig få udvidet det gældende trawl- forbud i Øresund til at gælde hele Øresund op til linjen mellem Gilleleje og Kullen og ned i Køge Bugt og Østersøen, siger Martin Lidegaard.

Danmark er forpligtet til at udmønte et EU-direktiv om bæredygtig udvikling på havet, og Martin Lidegaard forventer, at de forhandlinger starter snart.

- Danmark er bagud i sin forpligtelse over for EU, og jeg forventer, der indkaldes til forhandlinger meget snart, siger han.

Og det er på høje tid, mener Morten Messerschmidt.

- Partierne opfordrede i sommer til at sætte arbejdet i gang, uden at regeringen har fulgt op. Man tilsidesætter ønskerne hos et flertal i Folketinget, men nu gider vi ikke vente på regeringen længere og kommer med et fælles udspil, siger han om det fælles forslag.

relaterede artikler

R og DF vil beskytte Øresund 25. marts 2021 kl. 11:30