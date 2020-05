- Hvis ikke vi kan stoppe dette, så er det mig magtpåliggende, at det ikke sker igen her eller andre steder i Danmark, siger Martin Lidegaard (R). Foto: Kenn Thomsen

R og DF kæmper mod spildevand i Øresund

Nordsjælland - 24. maj 2020 kl. 16:14 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvorfor er det ikke planlagt bedre, og hvorfor er der ikke udtænkt nogle innovative og bæredygtige løsninger, så det ikke er nødvendigt at udlede 290.000 kubikmeter urenset spildevand direkte ud i Øresund?

Spørgsmålene står i kø, og nu retter folketingsmedlemmerne Martin Lidegaard (R) og Morten Messerschmidt (DF) fokus mod miljøminister Lea Wermelin (S) for at kalde hende i samråd om sagen.

Det er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, der søndag den 23. maj havde planer om at åbne for fem dages udledning af spildevand fra København direkte til Øresund. Spildevandet ville være mekanisk renset for diverse genstande men ikke renset gennem spildevandsanlægget, Lynetten. Årsagen er, at spildevandsledningen til Lynetten må lukkes og sikres, inden et nybyggeri går i gang på grunden Svanemølleholmen i Nordhavn, der ligger ovenpå ledningen. Søndagens planer blev dog stoppet og udskudt 24 timer, fordi udledningen har skabt voldsom kritik og debat.

Vil lægge pres på minister - Vi har kaldt miljøministeren i samråd for at lægge et maksimalt pres på hende, Københavns Kommunes forvaltning og miljø- og teknikborgmesteren i Københavns Kommune, fordi vi undrer os over, hvordan man kan finde på dette. Der må kunne findes bedre og mere innovative løsninger, siger Martin Lidegaard til Frederiksborg Amts Avis søndag eftermiddag.

Han har sammen med Morten Messerschmidt (DF) en drøm om, at Øresund kan udpeges til maritim nationalpark, og den drøm går ikke i opfyldelse, hvis havmiljøet lider varig skade.

HOFOR: Ikke andre løsninger Hos HOFOR lyder forklaringen, at det ikke er muligt at opmagasinere spildevandet på anden vis, mens spildevandsledningen sikres, så den kan holde til det planlagte byggeri. Det fremhæves også at København Kommunes miljøeksperter har vurderet, at udledningen er miljømæssig forsvarligt, fordi den er kortvarig, strømmen er kraftig i området og vandudskiftningen er stor, så spildevandet hurtigt vil blive kraftigt fortyndet. Det fremgår også, at badevandskvaliteten ikke vil blive påvirket og, at direkte udledning af spildevand også kan ske ved kraftige skybrud.

- Jeg synes ikke, at man kan sammenligne en ekstrem vejrsituation med en overlagt udledning, og det byggeri strækker sig over mange år, så jeg undrer mig over, at man ikke har tænkt intelligente og bæredygtige løsninger ind i planlægningen. Det er helt utroligt, at man bare har tænkt sig at lede spildevandet direkte ud, når det har vidtrækkende konsekvenser, så det glæder mig, at udledningen er udskudt 24 timer. Måske arbejdes der på en anden løsning, siger Martin Lidegaard.

- Hvis ikke vi kan stoppe dette, så er det mig magtpåliggende, at det ikke sker igen her eller andre steder i Danmark.

Søndag eftermiddag oplyste Ritzau, at teknik- og miljøborgmesteren i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL), vil have undersøgt, om der er muligheder for, at Københavns Borgerrepræsentation kan gribe ind i sagen om udledning af spildevand i Øresund. Sagen om spildevandsudledningen er ikke blevet behandlet på politisk niveau i kommunen.

