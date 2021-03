R: Indsats mod trafikstøj skal kraftig forhøjes

Det kom frem, da de radikale tirsdag indkaldte til pressemøde under Fiskebækbroen, motorvejsbroen, der er ansvarlig for støjforurening i store dele af Furesø kommune.

Om kort tid ventes de længe udskudte politiske forhandlinger om en ny statslig infrastrukturplan at blive gå i gang, og de radikale møder ind til forhandlingerne med et krav om en alvorlig forhøjelse af det beløb, der sættes af til at bekæmpe støjforurening ved landets boliger. Der bør således sættes tre gange så mange midler af til at bekæmpe trafikstøj som ellers planlagt. Det melder de radikale ud som krav i kommende trafikforhandlinger

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her