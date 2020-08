Radikale undersøger mulighederne for at oprette samkørselsbaner på motorvejen i kampen mod kø og trængsel - og for et bedre klima. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: R: Flere i samme bil kan udløse bonus på motorveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

R: Flere i samme bil kan udløse bonus på motorveje

Nordsjælland - 03. august 2020 kl. 04:00 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ydersporet på motorvejen må kun bruges, hvis der sidder to eller flere i bilen. Sådan er det mange steder i bl.a. USA og Canada og måske kan samkørselsbaner blive virkelighed på motorvejene omkring København som løsning mod kø og trængsel.

Læs også: Fakta

Overvejelsen kommer fra folketingsmedlem Ruben Kidde (R), der har stillet transportministeren spørgsmål om, hvad det forventes at koste, hvis man opretter samkørselsbaner på alle veje, hvor der er udfordringer med trængsel.

- Jeg overvejer, om vi skal lave et forsøg på nogle enkelte strækninger. Hvis du får flere til at køre sammen, så vil der være færre biler på vejene, trafikken vil flyde lettere og der er også en gevinst for klimaet, siger Ruben Kidde.

- På længere sigt kan vi måske også slippe for at investere i at udvide vejnettet, hvis folk begynder at køre smartere, siger han.

Ruben Kidde har stillet spørgsmålet som et led i indsamlingen af oplysninger op til klimaforhandlingerne på transportområdet og finanslovsforhandlingerne, der venter i efteråret. Transportminister Benny Engelbrecht forventer først at kunne svare på spørgsmålet i slutningen af august.

I weekenden kom det også frem, at 10.000 med job i Hillerød i efteråret vil blive præsenteret for samkørsel via et samarbejde mellem flere virksomheder, erhversorganisationen C4 i Hilllerød og FDM.

I analyserapporten »Kør Smart Kør Sammen« fra juni 2014 fremgår det imidlertid, at selv om der er trængsel på de københavnske indfaldsveje, så er problemerne ikke så store som på de udenlandske strækninger, hvor der er indført samkørselsbaner. Da arbejdspladserne i Københavnsområdet også ligger meget spredt, så er der mindre grundlag for at oprette baner forbeholdt til biler med flere personer, og derfor vurderede Vejdirektoratet på daværende tidspunkt, at denne løsning ikke er relevant i Danmark.

relaterede artikler

10.000 med job i Hillerød skal inspireres til samkørsel 01. august 2020 kl. 04:00