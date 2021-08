Se billedserie Stigende børnetal betyder, at der bliver brug for mange nye vuggestuer og børnehaver i de nordsjællandske kommuner i de kommende år. Luk flere private aktører ind, lyder opfordringen fra Dansk Industri. Foto: Kenn Thomsen

Private vil gerne passe flere børn

Nordsjælland - 16. august 2021 kl. 08:24 Af Marianne Due

Det er iværksætterdrift og lysten til at sætte sine egne pædagogiske rammer, der ofte er årsagen til, at der opstår private daginstitutioner, og nu opfordrer Dansk Industri de nordsjællandske kommuner til at gøre mere brug af private aktører, når der skal findes pasningspladser til de mange nye børn, som er kommet til verden i de seneste år.

- Jeg bliver ofte ringet op af ledere fra offentlige daginstitutioner, der vil starte for sig sig. De fleste er kvinder, og de gør det, fordi de har lyst til at være deres egen herre og gøre noget supergodt, men det er dyrt. Det koster mindst en million kroner at indrette en lejet bygning, fortæller direktør Susanne Falk fra Titibo Gruppen, der driver fem institutioner på Sjælland for børn mellem 0 og 6 år. En af institutionerne er Skovbørnehaven Krudthuset i Tokkekøb Hegn tæt på Allerød.

Lang venteliste Titibo Gruppen har eksisteret i snart 20 år, og Susanne Falk håber at kunne udvide med endnu en nordsjællandsk skovbørnehave nær Hillerød, blandet andet fordi der er lang venteliste til Krudthuset.

- Vi har også ledere og medarbejdere, som står i kø til et job hos os, så jeg er på udkig efter et hus, som vi kan leje. Fra det øjeblik vi har kommunens godkendelse til at indrette daginstitution til vi har gennemført indretningen med de nødvendige og lovpligtige tekniske ændringer, kan der gå tre måneder, så som privat aktør kan vi komme rimelig hurtigt i gang, siger hun.

- Vi vil gerne udvide med en institution mere, men så skal vi heller ikke være større, siger Susanne Falk og forklarer, at hun ikke driver daginstitutioner for at tjene penge, men at overskud geninvesteres i gruppens institutioner, og hun er privat aktør, fordi hun brænder for at drive institution med de værdier, som Titibo Gruppen står for.

- Vi laver små institutioner og har ikke noget ønske om at starte 10 nye op, men vi vil gerne være en mere, for så har vi den ideelle struktur med seks små institutioner, der arbejder tæt sammen. Det betyder blandt andet, at jeg og den pædagogiske konsulent er de gennemgående kræfter. I mange kommunale institutioner står lederen alene med arbejdsgiveropgaven, og der bliver ofte skiftet ud i kompetencerne, men vi har haft 20 år til at lære det her, så vi kender alle de forskellige hjørner i overenskomsterne, siger hun.

DI foreslår dialog På landsplan løses omkring 15 procent af kommunernes pasningsopgaver af børn af private aktører, og Titibo Gruppen er et eksempel på de daginstitutioner, som kommunerne bør give mere opmærksomhed, når der planlægges udbygning af pasningstilbudene, lyder det fra Peter Lanng, der er formand for DI Hovedstaden.

- Vi oplever, at kommunerne i det mindste overvejer muligheden for friplejehjem, men når det kommer til børneområdet, så bliver de private aktører nærmest glemt. Vi tror grundlæggende, at det handler om manglende opmærksomhed og traditionel tænkning, siger han.

Formanden foreslår derfor, at kommunerne inviterer interessenter til et møde for at afdække, hvilke løsninger, der passer bedst, de forskellige steder.

- Der er meget stor forskel på kommunernes behov, så alle løsninger er ikke ens. Fra DIs side ser vi gerne, at andelen af private aktører kommer rigtig højt op, for vi tror på, at de private tilbud er et meget godt alternativ til de offentlige, og de høje procenter i prognoserne for udviklingen i børnetallene må udfordre kommunekasserne, siger Peter Lanng.

DI har samlet denne prognose fra Danmarks Statistik, der viser, hvor meget børnetallet ventes at stige i de nordsjællandske kommuner. Kilde: Dansk Industri