I Halsnæs er prisen for et sommerhus stedet med 20 procent det seneste år, viser tal fra Boligsiden. Foto: Thomas Olsen

Prisen for et sommerhus på højeste niveau

Det koster nu 20.000 korner per kvadratmeter at anskaffe sig et sommerhus. Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks. Det er første gang siden 2010, hvor markedsindekset blev født, at priserne er så høje.