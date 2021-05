Populær campingplads har skiftet ejer

- Det er jo fantastisk, at Dansk Camping Union har mulighed for at købe hele to campingpladser i en tid, hvor camping er noget, mange taler om, og op til en sommer, hvor mange danskere planlægger at tage på campingferie herhjemme. Det er to usædvanligt naturskønne pladser, som ligger midt i nogle af de smukkeste områder, vi har i Danmark. Købet passer 100 procent ind i Dansk Camping Unions mission om at skabe et frirum for danskerne, hvor de kan komme ud i det blå med deres familier eller venner og opleve det naturlige nærvær, der så nemt opstår her, siger DCUs landsformand Anne-Vibeke Isaksen.