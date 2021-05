Se billedserie Ole Stark dyrker stadig 100 hektar jord på sit landbrug i udkanten af Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Politisk veteran vil i regionsrådet igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk veteran vil i regionsrådet igen

Nordsjælland - 26. maj 2021 kl. 10:59 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Når Venstre i Hillerød torsdag holder opstillingsmøde til regionsrådet, så bliver der kamp om pladsen som foreningens kandidat til det kommende regionsrådsvalg.

Både det nuværende byrådsmedlem i Hillerød, Annette Rieva, og den politiske veteran Ole Stark, der sad i Hillerød byråd fra 1998 til 2017 og i regionsrådet fra 2013 til 2017, ønsker at stille op. Ole Stark, der både har været gennem en sygdomsperiode og for nylig mistede sin hustru, føler sig fit for fight til at tage en ny politisk tørn i regionsrådet. Ved valget vil han være 75 år.

- Jeg håber jeg får opbakning til at stille op igen. Jeg fik ikke muligheden for at genopstille i 2017, men jeg er klar nu. Jeg har selv haft brug for sundhedsvæsenet, og jeg må sige at vi har alle tiders sundhedsvæsen, hvor de dygtige medarbejdere gør alt, hvad de kan, men hvor bureaukratiet nogen gange spænder ben, siger han.

Annette Rieva, der bor og er meget aktiv i lokalsamfundet Alsønderup, hvor hun bor med mand og fire børn, har siddet i Hillerød byråd siden 2017. Hun er uddannet sygeplejerske men arbejder i dag som chefkonsulent for virksomhedssamarbejde på Københavns Professionshøjskole.

- Der er flere årsager til, at jeg gerne vil stille op. Vi får snart en supersygehus, og det er vigtigt, vi har lokale repræsentanter til at følge det arbejde. Jeg brænder også for psykiatrien, og som byrådsmedlem kan jeg se, at der er mangler i det samarbejde, som skal være der mellem region og kommuner om patienterne og behandlingsforløb, siger hun.

Annette Rieva må dog lige over den hurdle, at hun ikke personligt kan deltage i opstillingsmødet på torsdag.

- Min 13-årige søn har lige fået konstateret corona, og da det var mig der kørte ham i bil til test, har jeg karantæne helt til på lørdag, men jeg håber at kunne være til stede virtuelt på mødet, siger hun.

Og det bliver ikke noget problem, siger formanden for venstre i Hillerød Jakob Bring Truelsen.

- Vi laver en opkobling, så Annette kan være med og præsentere sig på linje med Ole Stark. De får tre minutter hver til at komme med deres synspunkter, fortæller han.

Jakob Bring Truelsen oplyser, at bestyrelsen ikke har peget på nogen af kandidaterne.

- Jeg glæder mig bare over, at der er flere som gerne vil stille op, siger han.