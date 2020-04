Det udløste en proteststorm, da DOT lancerede planer om at droppe pensionistkortet og dets mulighed for at rejse ubegrænset i tre eller alle zoner. Foto Per Møller

Politisk aftale vil sikre pensionistkortets fremtid

Nordsjælland - 02. april 2020 kl. 15:18 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er penge på vej for at sikre lavere billetpriser for landets pensionister. Regeringen, RV, SF, EL og ALT er enige om at udmønte i alt 361 millioner kr. fra finansloven til en forbedring af den kollektive trafik. Heraf skal der fra 2021-2023 årligt bruges 25 millioner kroner bruges på takstnedsættelser og rabatter for pensionister.

De 25 millioner kroner skal mellem Øst- og Vestdanmark, hvilket betyder, at trafikselskaberne på Sjælland, der samarbejder i DOT får 12 millioner kroner årligt: De penge bliver dog først tildelt DOT, når DOT har præsenteret parterne for en pensionisttakstreform, der sikrer opretholdelsen af et periodekort (mimrekort).

DOT måtte tidligere på året udskyde en takstreform for pensionister. Dels på grund af protester mod store prisstigning for den del rejsende, men også efter kritik af, at man påtænkte helt at droppe pensionistkortet (mimrekortet) til fordel for en procentrabat på Rejsekortet.

- Vi må ikke glemme, at vi skal have endnu flere til at vælge den kollektive trafik, når vi igen får en normal hverdag. Derfor er jeg meget tilfreds med denne aftale, hvor vi blandt andet sænker taksten for unge og ældre brugere af den kollektive trafik, indsætter flere tog mellem landsdelene og etablerer et nyt rådgivningscenter for cykelfremme, udtaler transportminister Benny Engelbrecht i forbindelse med forliget.

Også hos Enhedslisten er der tilfredshed.

- Vi har kæmpet hårdt for, at mimrekortet bliver bevaret. Det kan vi sikre med denne aftale! Samtidig kan pensionister på Sjælland, der ikke har mimrekort, få rabat i den kollektive trafik, hvis de benytter rejsekort. Og der afsættes penge til yderligere pensionistrabatter i hele landet. Aftalen er en styrkelse af den kollektive trafik og cyklismen og følger sporet fra det såkaldte »forståelsespapir«, siger partiets transportordfører Henning Hyllested (EL).

Men det er ikke kun pensionister, der tilgodeses ved udmøntningen. I dag betaler unge mellem 16 og 19 år uden for uddannelse samt studerende på videregående uddannelser 666 kr. for et ungdomskort til kollektiv transport. Med aftalen sænkes egenbetalingen til 606 kr. om måneden. Også her gælder aftalen 2021-2023 - men med 30 millioner årligt.

Udover takstnedsættelser til ældre og unge skal penge bruges på flere tog mellem Øst- og Vestdanmark, nattog mellem Danmark, Tyskland, Sverige og Belgien, et fælles stationsanlæg ved Ny Ellebjerg, medfinansiering af ny busterminal i København, en ny rolle for passagerorganisationen Passagerpulsen samt til cykelfremme.