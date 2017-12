Tillidsmand på politistationen i Frederikssund, Kim Dueholm, frygter, at den nye politistruktur risikerer at medføre længere responstider. Foto: Casper Suk Thorlacius

Send til din ven. X Artiklen: Politipatruljer skal kun køre fra Hillerød og Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politipatruljer skal kun køre fra Hillerød og Gentofte

Nordsjælland - 06. december 2017 kl. 04:04 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra sommeren 2018 skal der ikke længere være udkørende patruljer fra politistationerne i Frederikssund og Helsingør, men kun i Hillerød og Gentofte. Det er ét af hovedelementerne i Nordsjællands Politis udkast til en ny politistruktur, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Chefpolitiinspektør Magnus Andresen forklarer, at man med udkastet lægger op til at samle flere enheder på færre matrikler for at kunne skabe en bedre service til borgerne.

- Vi får mere robuste enheder, og det giver større styrke. Udkørselsstederne er ikke afgørende for os. Det afgørende er, at vi kan nå hurtigt frem, siger Magnus Andresen, der oplyser, at man i stedet for at have udkørende patruljer i Frederikssund og Helsingør, skal arbejde med zoneinddeling, hvor der konstant er patruljebiler til stede i alle zoner.

Tillidsmand på politistationen i Frederikssund, Kim Dueholm, frygter dog, at den nye struktur får negative konsekvenser for borgerne i de områder, hvor der ikke længere skal være udkørende patruljer.

- Jeg har svært ved at se, hvordan det skal kunne hænge sammen i praksis, at alle zoner skal være konstant dækket ind, og dermed frygter jeg også, at vi får svært ved at levere en ordentlig service, siger han.

Udkastet skal godkendes af Rigspolitiet, og ledelsen i Nordsjællands Politi håber, at det sker i januar 2018.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 6. december.