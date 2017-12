Nordsjællands Politis udkast til en ny politistruktur møder hård kritik fra flere sider. Ukastet lægger blandt andet på til, at det udkørende beredskab i Frederikssund og Helsingør flyttes til Hillerød og Gentofte. Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Politikritik havner på ministerbord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikritik havner på ministerbord

Nordsjælland - 07. december 2017 kl. 04:01 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg mener, at politiets forslag er helt på månen. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hindre, at dette forslag bliver til virkelighed.

Læs også: Politistationer står til at miste patruljer

Så skarp lyder kritikken fra folketingsmedlem Marlene Harpsøe (DF) af Nordsjællands Politis udkast til en ny politistruktur, der blandt andet indebærer, at det udkørende beredskab i Frederikssund og Helsingør flyttes til Hillerød og Gentofte, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Onsdag fremsendte hun derfor en række kritiske spørgsmål til justitsministeren.

- Mener justitsministeren, at Nordsjællands Politis forslag om at nedlægge Helsingør og Frederikssund som udrykningssteder er et udtryk for en serviceforbedring eller en serviceforringelse?, lyder blot ét af en række spørgsmål til ministeren om emnet.

Også fra borgmestrene i Frederikssund og Helsingør er kritikken krads.

- Jeg frygter, at borgerne i kommunen mister den følelse af sikkerhed, som det giver at have politiet tæt på, siger borgmester i Frederikssund, John Schmidt Andersen (V).

- Ærlig talt - et forslag om en fremtid uden udrykninger fra Helsingør virker ret virkelighedsfjernt, og det vil vi i Helsingør Byråd selvfølgelig ikke bare lade passere, lyder det fra Helsingørs borgmester Benedikte Kiær.

Justitsministeren havde onsdag endnu ikke haft lejlighed til at se Marlene Harpsøes spørgsmål.