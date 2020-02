Dansk Folkepartis medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse, Glen Madsen (tv) har i Frederiksborg Amts Avis den 13. februar kritiseret administrationen og det politiske flertal i kommunen for dårlig økonomistyring. To dage senere kom et samlet svar fra De Konservative, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Annette Wiencken (UP). Men det var mest udenomssnak, slår Christian Kock fast. Han er professor emeritus i retorik ved Københavns Universitet og ekspert på området. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Politikere snakker udenom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere snakker udenom

Nordsjælland - 18. februar 2020 kl. 04:00 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er næsten ikke en nyhed: Politikerne snakker uden om. Nu gør de det igen. Denne gang i en helt aktuel sag fra Hørsholm Kommune, og det er ikke hvem som helst, der mener det, skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- I flere år har der været en tendens til, at politikere generelt sagde »nul huller«, når de blev spurgt til en belastende sag. Eller som forbilledet Anders Fogh (V) sagde: »Der er intet at komme efter«. Men den tendens er med til at skabe en troværdighedskløft i forhold til borgerne, der sagtens kan gennemskue udenomssnak, og det er sagen fra Hørsholm et godt eksempel på, lyder det fra Christian Kock, der er professor emeritus i retorik ved Københavns Universitet.

Han har blandt andet forsket i politisk argumentation og debat, retorikhistorie og troværdighed, og han har bl.a. skrevet bogen: »De svarer ikke«.

- Journalister har i dag en stor opgave i at slå ned på politisk udenomssnak, men journalisterne har desværre også del i, at der er blevet mere af den. En række journalister er gået fra at være vagthund til jagthund, og når politikerne føler, at de risikerer at blive hængt ud, så har de lært, at det er bedre at sige ingenting eller snakke udenom. Det er trist.

Christian Kock slår fast, at det også er skidt for demokratiet:

- Borgerne er dybest set ikke interesseret i at politikerne bliver »hængt ud«. De har brug for at høre argumenter for og imod en sag, så de kan tage stilling til, hvem de støtter. Og så skal journalisterne naturligvis stadig agere vagthund, hvis politikerne taler imod fakta, siger Christian Kock til avisen.

I den aktuelle sag fra Hørsholm handler det om kommunens økonomi.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag...

relaterede artikler

Svar til DF: Flertal kan ikke genkende kritik 14. februar 2020 kl. 21:16