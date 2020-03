Håbet er, at det ny hospital for Nordsjælland, når det står klar i 2024, er forsynet med et produktionskøkken, som det der i dag er på det gamle hospital i Hillerød. Foto Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Politikere er køkken-optimister Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere er køkken-optimister

Nordsjælland - 12. marts 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden et egentligt produktionskøkken blev sparet ud af projektet for Nyt Hospital Nordsjælland i 2016 til fordel for madlevering udefra, har debatten rullet for at få et egentligt køkken, hvor maden laves fra grunden af, med i projetet igen. Og nu er der grund til optimisme mener både regionsmedlem Torben Kjær fra Enhedslisten og formanden for den politiske følgegruppe for hospitalsprojektet, regionsmedlem Per Tærsbøl, (K).

Også selvom projektorganisationen for hospitalet i et svar til et Torben Kjær skriver, at der lige nu ikke ser ud til at være økonomi til at indføje køkkenet i projektet.

»Projektorganisationen vurderer... at der på nuværende tidspunkt med projektets risikoprofil ikke kan etableres et fuldt produktionskøkken indenfor anlægsramme. Projektorganisationen og regionens administration er derfor ved at afdække alternative måder at finansiere et fuldt produktionskøkken på«.

Lige nu er der tegnet kontrakt med entreprenørselskabet NCC for første fase af byggeriet af det ny hospitalet. I anden etape skal blandt andet hospitalets servicebygning udbydes, og her har regionen en option på en udvidelse af servicebygningen, så den også kan rumme et fuldt produktionskøkken - og ikke kun et modtagekøkken til mad leveret udefra. Under anden etape vil det blive afgjort om, der er penge i projektet til at udløse optionen til et fuldt køkken.

- Jeg har fået oplyst, at der er indhentet priser på et produktionspris, og at det har skabt optimisme for, at det kan blive bygget med det samme. Det er nok et udtryk for, at man går med livrem og seler, at administrationen skriver, som de gør, i svaret. Jeg er væsentligt mere optimistisk end jeg har været tidligere. Vi skal nok får det køkken, og jeg tror det bliver sammen med det øvrige byggeri - og ikke først bagefter. Selvom der selvfølgelig kan der opstå uforudsete ting under byggeriet, som kan æde reserverne, siger Torben Kjær

Per Tærsbøl (K), der sidder som formand for regionsrådet politiske følgegruppe for hospitalsprojektet, forklarer, at man aktuelt forsøger at skaffe mere økonomisk luft i projektet, der tilsamen kommer til at koste cirka 4 milliarder kroner.

- Det er aftalt, at alle de nyanskaffelser der foretages til det eksisterende hospital, altså udstyr og møbler, skal være noget, hvor man undersøger, om det kan tages med over og genbruges på det ny hospital. Der er enighed om, at de næste fire års budgetter for det ny og eksisterende hospital skal ses i sammenhæng med hinanden, siger han.

Han forstår godt, at projektorganisationen er forsigtige med at give grønt lys for et produktionskøkken. De skal være med prisen. Og jeg har ikke i nyere oplevet et byggeri, hvor den endelige pris har svaret til udbudsprisen. Derfor er man en smule nevøs. Men vi er alle indstillet på, at det køkken bare skal komme. Der er gjort plads til det, og det vil måske koste 50 millioner kroner ud af regionens årlige budget på 40 milliarder kroner. Så køkkenet kommer - enten som en del af det igangværende byggeri - eller bagefter, siger Per Tærsbøl.