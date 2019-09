Politiet opfordrer: Derfor skal du lade lyset brænde i de mørke måneder

Gode råd: Har du mulighed for at sikre sit hjem yderligere, anbefaler Nordsjællands Politi, at du også gør det. Nedenfor kan du se, hvordan du kan sikre dit hjem imod indbrud:



Sørg for, at der er lys i hjemmet, når du ikke er hjemme

Husk at lukke og låse døre og vinduer grundigt

Sørg for, at værdifulde ting ikke kan ses udefra og gem gerne genstandene kreative steder

Hav udendørsbelysning, fx med sensorer

Gør døre og vinduer svære at bryde op

Lad ikke haveredskaber ligge fremme, lås skuret, og lås stigen fast. Mange indbrudstyve medbringer ikke værktøj, men finder det på gerningsstedet

Tilmeld dig Nabohjælp

Ring 114, hvis du ser noget mistænkeligt

Ring 112, hvis du ser et igangværende indbrud

Læs flere gode råd på www.botrygt.dk

Sørg for, at der er lys i hjemmet, når boligen står tom – også i de tidlige eftermiddags- og aftentimer.

- Indbrudstyve går typisk efter boliger, hvor der ikke er nogen hjemme, da det mindsker deres risiko for at blive opdaget på fersk gerning, og intet signalerer, at en bolig står tom, som et mørklagt hus, når det samtidig er mørkt udenfor. Mit råd nummer ét for at holde indbrudstyvene væk er derfor at have tændt lys i sin bolig allerede fra sidst på eftermiddagen, hvis man ikke er hjemme, fortæller politiinspektør Carsten Spliid fra Nordsjællands Politi.

Ifølge statistikken for Nordsjællands politikreds sker der altså flest indbrud i årets mørke måneder, og tallene viser samtidig, at størstedelen af indbruddene sker allerede imellem klokken 15 og 21.

- De fleste tror formentlig, at indbrud oftest sker om natten, men det er altså ikke tilfældet i vinterhalvåret. Derfor er det en god idé enten at sætte tænd/sluk-ure til lamperne og få dem til at tænde automatisk eller simpelthen lade nogle af lamperne stå tændte i løbet af dagen, hvis man forventer at komme hjem senere end klokken 15, lyder det videre fra Carsten Spliid.

Nordsjællands Politi opfordrer altså alle til aktivt at benytte de virkemidler, som kan virke afskrækkende på indbrudstyvene, og det behøver ikke nødvendigvis at være dyre løsninger, da man med selv få og billige virkemidler kan komme langt.

- Når jeg går en aftentur i mit nabolag, kan jeg med det blotte øje se, at mange ikke bruger et af de nemmeste og billigste værn mod indbrud, nemlig tændt lys i boligen, og det ærgrer mig, for belysning er et effektivt middel til at holde indbrudstyvene væk. Det er ikke for at lægge ansvaret for indbrud over på lovlydige borgere, for det er selvfølgelig indbrudstyvene, der er skurkene i det her, men når man med simple midler kan gøre arbejdsbetingelserne for indbrudstyvene dårligere, kan man jo lige så godt tage midlerne i brug, slutter Carsten Spliid.