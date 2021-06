Politiet om høj musik: Så skru dog ned

Hos Nordsjællands Politi har ordensmagten det seneste døgn i 30 tilfælde måtte rykke ud og bede festglade mennesker om at dæmpe sig, således at naboerne kunne få deres nattesøvn.

- Vi har været rykket ud 16 gange siden onsdag eftermiddag. Det finder vi er voldsom meget på en onsdag. - Ikke alle steder, var der lige stor forståelse for, at musikken skulle dæmpes og der skulle tages hensyn til sovende naboer, som skulle tidlig op og på job næste dag. Så vi har haft nogle diskussioner med folk. Dog er det ikke kommet dertil, at vi har måtte beslaglægge musikanlæg, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Lovhjemmel

I et svar til Folketingets Retsudvalg skriver justitsminister Nick Hækkerup om politiets mulighed for at gribe ind, hvis der spilles "musik til ulempe":

"Politiet har med hjemmel i ordensbekendtgørelsen og i politiloven mulighed for at gribe ind over for musik til ulempe".





"Ordensbekendtgørelsens § 8, stk. 1, giver politiet mulighed for

at forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. Efter bestemmelsen skal der således først udstedes påbud om at

slukke musikken, og såfremt påbuddet ikke overholdes, kan den

manglende efterkommelse straffes med bøde, jf. ordensbekendtgørelsens § 18, stk. 1".





Kilde: Folketinget.dk