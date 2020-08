Politiet med kraftig opfordring til de unge: Du kan risikere at få en bøde

Skru op for omtanken og ned for musikken

Sådan lyder opfordringen fra Nordsjællands Politi på Facebook op til en weekend, der byder på høje varmegrader.

- Vejrudsigten siger solskin, og for mange er det lig med udendørs hygge med vennerne ofte ledsaget af musik, hvor lydstyrken stiger proportionalt med humøret. Og selvom I hygger jer, så vær opmærksom på, at det ikke er alle, som synes, at din playliste er fantastisk, og slet ikke efter flere timer med volumen på max eller ud på natten, hvor naboerne allerhelst vil sove, skriver Nordsjællands Politi.

Derfor lyder den klare opfordring fra politiet, at man skal skrue op for omtanken og ned for musikke.

Og gør man ikke det, kan politiet blive nødt til at skrue bissen på.

- Det betyder, at du kan risikere at få en bøde for at forstyrre den offentlige orden, og at vi så at sige kan trække stikket ud af festen og tage din soundbox eller højtalere med os. Så skru op for omtanken og ned for musikken, så alle kan få en god weekend.