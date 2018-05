Politiet kan gå på vandet

Men læg trykket rigtigt i sætningen, og så forsvinder de religiøse undertoner til fordel for den helt lavpraktiske, at søkyndige betjente også har fundet politiets egen båd frem i anledning af det gode vejr.

- Vi vil gerne minde om, at det er lige så ulovligt at sejle som at køre under påvirkning af euforiserende stoffer, siger Michael From.