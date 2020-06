Politiet tjekker blandt andet om redningsvestene er i brug, om sejlbeviser og forsikringer er i orden, om føreren har drukket spiritus og om båden eller vandscooteren er for tæt på kysten. Billedet er et arkivfoto fra en tidligere patrulje.

Politiet er rykket ud på vandet

- Der er nogle ting, som man skal være særligt opmærksom på, når man færdes på vandet. Det handler blandt andet om reglerne for, hvornår man skal have speedbådskørekort og de nye regler om, at det nu kun er den, som er indehaver af et kørekort til en given type fartøj, som må stå bag roret på dette, siger politikommissær Finn Janniche, der er leder af den maritime indsats hos Nordsjællands Politi.