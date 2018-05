Politiet advarer mod »hot dogs«

Sol og høje temperaturer har de seneste dage glædet det meste af Danmark, og derfor advarer Nordsjællands Politi nu bilister mod at efterlade deres hunde i parkerede biler, hvis de ikke samtidig tager et par helt afgørende forholdsregler.

- Der kan blive virkelig varmt i en bil, der holder parkeret i selv kort tid. Derfor har vi en bøn til hundeejere, der efterlader deres hunde i parkerede biler. Husk at åbne vinduerne, så der kan komme luft ind og husk at sørge for, at hundene også har noget at drikke, siger Michael From, der er vagtchef hos Nordsjællands Politi.