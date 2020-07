Nordsjællands Politi opfordrer bilister til at tømme deres biler for værdigenstande, inden de forlader dem. Det sker på baggrund af en stibe anmeldelser om tyverier fra biler. Foto: Kenn Thomsen

Politiet advarer: Pas på tyveri fra din bil

Nordsjællands Politi advarer folk imod at efterlade værdier i bilen, når de for eksempel går på stranden.

Klokken 17.37 kom der en anmeldelse om tyveri fra en bil på Krogerupvej i Humlebæk, hvor der var stjålet en taske med pung, der indholdt kreditkort og kontanter, samt en mobiltelefon, og klokken 18.02 fik politiet en anmeldelse om, at der fra en bil på Tredje Tangvej i Hornbæk var stjålet jakker med kreditkort, oplyser vagtchef Steffen Andersen, Nordsjællands Politi, som fortæller, at gerningsmanden i begge tilfælde knuste en rude for at få fat i tingene.

- Vi har haft en del tyverier fra biler i politikredsen. I takt med, at folk tager på stranden, plejer de her sager at dukke op, fordi folk efterlader værdigenstande i deres biler, siger Steffen Andersen, som opfordrer bilister til at tømme bilen for værdier, inden de forlader den.