Politidirektør: Forståeligt med bekymringer

- Når en politikreds foretager ændringer i sin struktur, afføder det helt forståeligt en masse spørgsmål og for nogens vedkommende også bekymringer for, om politiets service bliver forringet. Jeg er overbevist om, at den nye struktur vil medføre forbedringer for både borgere og medarbejdere, og jeg glæder mig til, at den nye organisering træder i kraft til september, udtaler han i en pressemeddelelse.