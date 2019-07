Politibetjente tvinges på afspadsering i Nordsjælland

Hvis du bor i Nordsjælland og bliver udsat for eksempelvis tyveri eller vold i efteråret, skal du nok væbne dig med tålmodighed, hvis du venter på at høre fra politiet. Nordsjællands Politi har nemlig planlagt de såkaldte "røde uger", hvor de sender så mange som muligt på afspadsering.

- Der er tale om tre enkeltstående uger henover efteråret, hvor vi kører ned på et absolut minimum. Men det er ikke det akutte beredskab, der bliver berørt. Det er alt det bagom, såsom efterforskningen og anklagemyndigheden.

- Det betyder, at der vil blive lagt ekstra tryk på de sager, som i forvejen er udsat for lange sagsbehandlingstider, siger Lars Jensen, som er formand for Nordsjællands Politiforening.

Der er tale om ugerne 38, 42 og 46, oplyser han.

Eftersom der bliver hivet en stor håndfuld medarbejdere ud af vagtplanerne, bliver nogle nordsjællændere berørt af afspadseringerne.

- Borgerne kommer til at mærke det, hvis de har en forventning om at høre noget i for eksempel en voldssag og tyveri, for så vil der gå endnu længere tid end normalt, før der kommer enten en afklaring på sagen eller et opkald fra politiet, forklarer Lars Jensen til TV 2 Lorry.

Han understreger, at borgerne ikke vil kunne mærke afspadseringen, hvis man har akut brug for hjælp.

Regner man overarbejde, ordinært fri og normtider sammen, er der tale om 86.000 timer, der skal afspadseres. Men det er ifølge Lars Jensen ikke den hele sandhed.

- Der er også de såkaldte aftalebanker, som også indeholder opsparet frihed. De ligger bare på andre konti. Men regnes de med, er der tale om 150.000 tilgodehavende timer, fortæller Lars Jensen til TV 2 Lorry.

Tallene er uden ferie.

Og grunden til, at man har valgt at afholde afspadseringen i efteråret er blandt andet fordi, der ikke afholdes større events i den periode.

Desuden er det også med økonomien for øje. Politikredsene skal nemlig lægge i gennemsnit 188 kroner til side per time, der opspares.

- Det er for at sikre, at der er penge nok i kassen, så de kan udbetales, hvis det er nødvendigt. Lige nu ligger 28 millioner kroner i et hjørne bundet op på tilgodehavender i Nordsjællands Politi, der selvfølgelig er interesse i at få afviklet, siger Lars Jensen.

Det er første gang, at Nordsjællands Politi holder tvungen afspadsering i tre uger.