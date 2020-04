Det gode vejr får folk til at stimle sammen på havne, strande og grønne områder. Søg andre steder hen, hvis du ser, at der allerede er mange på stedet, lyder rådet fra Nordsjællands Politi. Sådan ser plakaterne ud, som Nordsjællands Politi begyndte at hænge op på udvalgte steder fredag.

Send til din ven. X Artiklen: Politi kan lukke nordsjællandske havne, strande og grønne områder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi kan lukke nordsjællandske havne, strande og grønne områder

Nordsjælland - 24. april 2020 kl. 22:15 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Maks 10 personer må være samlet i et selskab, og man skal stadig holde en afstand på to meter. Sådan er reglerne, og de gælder stadig, selvom solen skinner, understreger Søren Thomassen, chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi.

- Vi er i en særlig situation i disse Corona-tider, hvor vi i politiet også har fået særlige opgaver, vi skal løse. En af disse opgaver er at holde øje med, hvordan folk samler sig, og det kan godt være en udfordring i det gode vejr. Her kan vores områdes strande, havne samt parker og andre grønne områder virke som en magnet for mange, der gerne vil hygge sig i solen. Det har vi intet imod, men man skal bare huske, at der skal holdes afstand, siger Søren Thomassen til Frederiksborg Amts Avis.

Han oplyser, at Nordsjællands Politi i denne weekend og i den kommende tid vil holde øje med disse »solskinspletter«:

- Vi kommer til at definere disse »hotspots«, hvor vi her allerede fredag begynder at sætte advarselsskilte op. Udfordringen er, at mange små grupper hurtigt kan blive til en stor gruppe, og det øger risikoen for spredning af COVID-19-smitte. Derfor er vores råd til borgerne, at hvis man kommer til et sted, hvor der allerede er mange mennesker, så søg væk. Find en anden solplet.

Chefpolitiinspektøren fortsætter:

- Vi kommer til at holde øje med disse udvalgte steder, og hvis vi ser, at reglerne ikke bliver overholdt - altså at for mange mennesker er samlet, så kommer vi til at lave et opholdsforbud. Og hvis folk ikke overholder forbuddet, så kommer vi til at hive bødeblokken frem. Det kan komme til at koste den enkelte op til 2500 kroner. Vi mener det her alvorligt, understreger Søren Thomassen over for Frederiksborg Amts Avis.

I samme åndedrag skynder han sig dog at tilføje, at Nordsjællands Politi indtil nu har været i rigtig god dialog med borgerne overalt i kredsen.

- Der er stor forståelse for, at vi prøver at hindre en smittespredning. Og vores pointe nu er, at man blot skal være ekstra opmærksom på, hvordan man mødes, når solen skinner, og det bliver varmere i vejret. Så helt kort: Søg væk, hvis du kan se, at der er for mange samlet et sted.