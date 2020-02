Plan B: En hel kommune skifter hospital

Der bliver flere ældre i Nordsjælland, samtidig med at antallet hospitalssenge vil falde med ni procent, når det ny nordsjællandske hospital tages i brug i 2024. Den kombination lægger pres på regionen og hospitalsvæsenet, og en af løsningsmulighederne kan blive, at mindske det ny hospitals optageområde ved at overføre én af de otte kommuner i optageområdet for Nordsjællands Hospital til i stedet at at høre under Herlev-Gentofte hospital.

- Vi kan ikke politisk være med til, at vi har et hospital, der fra start af bliver overbelagt. I første omgang skal vi følge situationen nøje for at se, om hospitalet kan komme i hus med at effektivisere behandlingerne. Heldigvis har vi tre til fire år til at nå målet. Alternativt foretrækker jeg, at man opgraderer de to kommende sundhedshuse i Frederikssund og Helsingør - og at Hørsholms borgere flyttes fra at høre til Hillerød til i stedet at være tilknyttet Gentofte Hospital, siger Christoffer Buster Reinhardt (K), formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden. Han går ikke ind for den alternative mulighed, at skære lægelige specialer væk fra det ny hospital for på den måde at lette presset på de 570 kommende sengepladser.