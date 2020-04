En herlig hilsen på himlen, da et par fly tegnede hjerter over hovedstaden.

Piloter lavede himmelhjerter over Riget

Det gælder om at sprede kærlighed, positive vibrationer og håb i en tid, hvor mange har det svært, fordi vi ikke kan være tæt sammen med dem, vi ønsker, og den opgave havde et par piloter taget til sig onsdag.

De fløj en tur over Rigshospitalet og efterlod en 'hjertelig' hilsen på den forårsblå himmel tegnet med de hvide striber fra flyene.

Københavns Kommune fortæller på sin facebook-side, at det var piloter fra Roskilde, der fløj en tur ind over hovedstaden for at sprede lidt ekstra kærlighed over byen.

Sn.dks leverandør af aktuelle foto, Presse-fotos.dk var også på pletten.