Jane Molsing, Hillerød, er ked af, at pensionistkortet står til at forsvinde. - Det er med til at give pensionister livskvalitet, mener hun. Foto Allan Nørregaard

Pensionister raser mod afskaffelse af mimrekortet

Nordsjælland - 09. januar 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

79-årige Jane Molsing, Hillerød er en flittig bruger af busser og tog. Både når hun skal besøge sin søster i Ringsted, eller et par gange om ugen sin datter og svigersøn ude i vestbyen. Hun mener at konsekvensen af at fjerne pensionistkortet er dårligere livskvalitet for almindelige pensionister.

- Jeg er dårligt gående og cykler ikke længere, så jeg bruger mit pensionistkort rigtig tit - også når jeg skal ud at handle, fortæller hun.

Nyheden om, at Movia, DSB og Metroen fra juni vil afskaffe pensionisttkortet, hvor man for 595 kroner kan køre ubegrænset i hele hovedstadsområdet, fik hende derfor - med egne ord - helt op i det røde felt - og hen på avisens reaktion i Slotsgade.

- Det er vores livskvalitet, der ryger. For os almindelig pensionister betyder det, at vi skal til at prioritere benhårdt, hvor tit vi rejser, fordi prisen stiger voldsomt. Hvis man for eksempel går til en ugentlig kontrol på et hospital, så kan det hurtigt løbe op, og så må man stryge de fine hyggeture. Det bliver turen til Louisiana, til Nordskysten eller alle de andre ting, der giver pensionister glæde, som så forsvinder, siger hun.

Kede af det Jane Molsing mener ikke, at ophævelsen af spærretiden i myldretiden for pensionister opvejer den for nogle betydelige prisstigning, der vil komme ved sommerens takstreform.

- Spærretiden kan man planlægge sig ud fra, men man kunne da overveje i stedet at lave en beskeden prisstigning på pensionistkortet. Det ville være at foretrække, siger hun.

Jane Molsing fortæller, at reformen er det helt store samtaleemne blandt pensionister de sidste par dage.

- Alle brokker sig og er kede af det. Når man kommer lidt op i årene, kniber det jo med at komme rundt. Og der har man med pensionistkortet kunne komme rundt til de små fornøjelser. Jeg kender en del, som om sommeren tager til koncert i Tivoli, så det er alle de ting, der giver liv i hverdagen, som mange pensionister nu vil skulle skære væk, siger hun.

I forbindelse med takstreformen, som træder i kraft til juni, har DOT - Din Offentlige Trafik oplyst, at reformen vil være indtægtsneutral for de involverede trafikselskaber. De vil altså ikke vinde eller tabe på reformen.

Ressourcedirektør Eskild Thuesen DOT/Movia oplyser i den forbindelse, at alt i alt vil ca. 150.000 pensionister efter reformen kunne rejse billigere end i dag - og cirka 60.000 pensionister vil opleve højere priser.

Vil give færre frivillige Mange af Amtsavisens læsere har reageret på nyheden om mimrekortets afskaffelse, således skriver Dan Steerup, Hillerød, i et læserbrev, at han gennem mere end 10 år har pendlet mellem Hillerød og Emdrup for at være frivillig vejleder for seniorer i brugen af computere, tablets, mobiltelefoner, NEM-Id, rejsekort, netbank osv. Det har kunnet lade sig gøre, fordi brugen af »mimrekortet« ikke medførte ekstra omkostninger. Det vil utvivlsomt kunne mærkes i hele frivillighedssektoren, da mange har det som jeg, man vil gerne arbejde gratis, men ikke når det skal belaste økonomien. Der fokuseres i disse år også meget på ældres ensomhed. Afskaffelsen af pensionistkortet vil ikke bidrage til at gøre denne mindre - tværtimod, skriver han.

