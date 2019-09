Pendlere kommer gratis med s-tog i weekenden

Nu får alle med pendlerkort mulighed for at rejse gratis med s-toget i weekenden. Det er DSB, der torsdag sendte en mail til alle deres kunder med pendlerkort med informationer om tiltaget, der både gælder for pendleren og en ledsager. Tilbuddet gælder hver weekend resten af 2019.

For at rejse gratis med s-toget skal man have et pendlerkort, der indeholder en af zonerne fra 1-99. Som pendler og pendler-ledsager skal man også indløse en særlig sms-billet, der gælder i to timer ad gangen. Man skal også rejse sammen og som altid huske sit pendlerkort.

- Vi vil med dette initiativ gøre noget ekstra for vores faste kunder og samtidig styrke brugen af den kollektive transport i hovedstadsområdet. S-toget er en hurtig, komfortabel og klimavenlig måde at komme ind og ud af byen på - også i weekenderne, når det ikke nødvendigvis er arbejdet, der kalder. Det vil vi gerne minde vores pendlere om – og vi vil gerne give dem muligheden for at vise fordelene frem for en god ven eller et familiemedlem, siger Jan Sigurdur Christensen, der er direktør i DSB Kommerciel.