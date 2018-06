Da taksterne blev ændret på offentlig transport gik det hårdt ud over pendlere sjællandske pendlere, der havde brug for at komme til og fra arbejde i hovedstaden. Nu er der økonomisk hjælp på vej. Foto: Allan Nørregaard

Pendlere får penge tilbage

Til august kan en del pendlere fra Nordsjælland og andre dele af Sjælland se frem til en økonomisk håndsrækning. De bliver kompenseret for stigninger over fem procent, da billetpriserne steg i januar 2017, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det sker som følge af en pulje på i alt 60 millioner kroner, som et bredt flertal i Folketinget har afsat til pendlerne. De skal dog ikke sætte næsen op efter at få kompensation for det seneste halvandet år, da kompensationen først træder i kraft per 1. august.

- Vi har fulgt sagen tæt og har kæmpet for at gøre opmærksom på, at det ikke var rimeligt. Derfor er jeg glad for, at vores borgere nu ikke skal betale for harmoniseringen af taksterne, siger Steffen Jensen (S), borgmester i Halsnæs Kommune.